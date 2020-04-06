ويليان ينهي مشواره مع تشلسي وهدفه البقاء بأوروبا

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

بات في حكم المؤكد أن يرحل الجناح البرازيلي ويليان دا سيلفا عن فريق نادي تشلسي الإنجليزي بعدما انتهت المفاوضات بينه والنادي بشأن تجديد عقده دون التوصل إلى اتفاق.

وأكدت مصادر أن كلا من ناديي برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، يسعيان للتعاقد معه، وكان ويليان الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في غضون أشهر معدودة أعلن انتهاء مشواره مع تشيلسي هذا الصيف خلال تصريحات أدلي بها لشبكة (فوكس سبورتس) البرازيلية، موضحا أن إدارة تشلسي اقترحت تمديد التعاقد إلى عامين إضافيين فيما كانت رغبته هو ثلاثة أعوام، وقال إنه لا يرغب في العودة إلى الدوري البرازيلي وهدفه البقاء بأوروبا.