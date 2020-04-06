كورونا يجدد حلم إنترميلان بالتعاقد مع ميسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعرب ماسيمو موراتي رئيس نادي إنترميلان السابق، أن تعاقد الإنتر مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب برشلونة في الصيف المقبل، ليس حلماً مستحيلاً بالنسبة للفريق الإيطالي.

وبنى موراتي اعتقاده بالتأثير المالي لفيروس كورونا على كرة القدم حالياً، بما يمكن أن يعزز فرص إنتر في التوقيع مع ميسي، وقال: "إنه حلم مستحيل بأي حال من الأحوال، ربما كان كذلك قبل وضع الكرة العالمية الحالي بسبب فيروس كورونا، وأعتقد أن هناك محاولة من جانب ملّاك الإنتر لمحاولة إحضاره إلى إيطاليا".

وأضاف: "لست متأكداً مما إذا كان الوضع الحالي بسبب فيروس كورونا سيغير مستقبل كرة القدم بشكل إيجابي أو سلبي، لكنه بالتأكيد عطل كل شيء، ولا يمكن أن نكون انتهازيين بشكل مفرط، لأن استغلال هذا الوضع يمكن أن يهز كرة القدم، لكني أعتقد أن هناك احتمالاً أن نرى أشياء غريبة نوعاً ما في نهاية الموسم".

وقضى ميسي حياته المهنية بالكامل حتى الآن في برشلونة، لكن تم ربطه في وقت ما بالانتقال إلى إنترميلان، مع العلم أن عقده الحالي مستمر مع برشلونة حتى صيف عام 2021، وهو ما يفتح المجال مبكراً أمام التكهنات لمعرفة أين يقضي السنوات الأخيرة من حياته المهنية.