ريال مدريد يفكر في خطوات ترشيدية ببيع بعض اللاعبين

المصدر: متابعة – محمد فضل

ذكرت صحيفة " اس " الرياضية المقربة من أسوار ريال مدريد بأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بات يفكر جدياً في اتخاذ خطوة ترشيدية قبل بدء الموسم المقبل، وذلك عن طريق التخلص من بعض لاعبيه.

وكان مدريد قد أعلن في وقت سابق أنه لن يخفض الأجور كما فعلت أندية كبرى في أوروبا، باعتبار أنه يدفع حاليا ما يعادل 284 مليون يورو في الموسم الواحد لـ37 لاعبا، أي ما يمثل تقريبا 52 بالمئة من ميزانيته السنوية.

كما أشارت الصحيفة "إلى أن ريال مدريد يسعى لتخفيض إنفاقه من خلال خصم نحو 75 مليون يورو منها، ببيع بعض نجومه الذين لا يرغب المدير الفني زين الدين زيدان في تواجدهم مع انطلاقة الموسم المقبل. ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين النجم الويلزي غاريث بيل الذي يحصل على 29 مليون يورو سنويا، رغم تراجع دوره في خطط المدرب الفرنسي.

كما أن الـ"ميرنغي" يسعى إلى بيع نجمه الكولومبي رودريغيز، وكذلك مهاجمه ماريانو دياز الذي رفض المغادرة، علما أنه يتقاضى حاليا 8 ملايين يورو سنويا، رغم أنه لم يلعب سوى 65 دقيقة، وأيضا هناك اللاعب الإسباني إبراهيم دياز الذي حصل على 7 ملايين يورو مقابل 170 دقيقة فقط هذا العام.

وتأتي خطوة ريال مدريد المرتقبة في ظل توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتعديل عقود البث والرعاية مؤخرأً.

