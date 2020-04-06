البافاري يعاود التمارين بمجموعات صغيرة

وأوضح النادي البافاري في بيان نشر على موقعه الإلكتروني الأحد، أن "الفريق الأول سيعاود التمارين في سابينير شتراسه (مقر التدريب التابع له) بمجموعات صغيرة."

وأكد النادي الذي كان يتصدر ترتيب البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند قبل تعليق المباريات بعد المرحلة الخامسة والعشرين بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، أن الخطوة "تأتي بالتنسيق مع السياسة الحكومية والسلطات المختصة. من نافل القول أن كل الإجراءات الصحية سيتم تطبيقها بشكل صارم".

وذكّر بايرن بأن رابطة الدوري "سبق وأن أوصت بتعليق التمارين حتى الأمس مشددا في الوقت عينه على أن معاودة التمارين "ستتم من دون حضور أي جمهور". وتأتي خطوة بايرن في ظل توقف منافسات كرة القدم والرياضة عموما في ألمانيا، كغيرها من مختلف دول العالم، في ظل تفشي "كوفيد-19" الذي تسبب حتى الأحد بأكثر من 65 ألف وفاة معلنة حول العالم.

وعمد بايرن، كالعديد من الأندية الأخرى في الفترة الماضية، إلى إجراء تمارين افتراضية عن بعد للاعبيه عبر تقنية الفيديو، للحفاظ على لياقتهم البدنية بالحد الأدنى استعدادا لاحتمال استئناف المنافسات، على رغم أن أي موعد لذلك لم يحدد بعد، وسيكون مرتبطا بطبيعة الوضع الصحي الراهن والقيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.

وحض بايرن مشجعيه على الالتزام بتعليمات السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، طالبا منهم "عدم الحضور إلى مقر التدريب".

