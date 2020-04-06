شاهد..طفل موهوب يحاكي أهداف النجوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حقق مقطع فيديو لطفل موهوب يحاكي بأسلوبه الخاصّ نجوماً عالميين وطريقة احتفالهم أثناء تسجيلهم الأهداف نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهده 5 ملايين شخص على تويتر.

وقام الطفل بمحاكاة هدف الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي سجله في مونديال 1986 وطريقة احتفاله ونجوم آخرين مثل الإنجليزي واين روني وهدفه في مرمى وستهام 2017، وأهداف كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى بورتسموث 2008، البرازيلي رونالدينهو في مرمى تشيلسي 2005، الفرنسي تييري هنري في مرمى مانشستر يونايتد 2000، والانجليزي ديفيد بيكهام في مرمى اليونان 2001، والبرازيلي رونالدو في مرمى لاتسيو 1998، والهولندي روبين فان بيرسي في مرمى اسبانيا 2014، والإيطالي فرانشسيكو توتي في مرمى انتر ميلان 2005، والانجليزي ريان غيغز في مرمى ارسنال 1999، والبرازيلي ريفالدو في مرمى فالنسيا 2001.