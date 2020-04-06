شاهد ..الكلبة كيارا أشهر لاعبة كرة طائرة في العالم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نالت الكلبة "كيارا" إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تشكل ثنائيا متكاملا مع صاحبها النرويجي ماثياس بيرنستن في مباراة للكرة الطائرة.

وظهرت "كيارا" في الفيديو وهي تستلم الكرة من ماثياس ثم تقوم بالإعداد له للتسديد في منطقة منافسيهما بطريقة رائعة وتقدم أداء لافتا لا يقل عن دور أي لاعب متخصص في اللعبة.

الطريف في الموضوع أن "كيارا" تحظى بمتابعة أكثر من 15 ألف شخص على الانستغرام مقابل حوالي 7 آلاف فقط لماثياس رغم أنه يحتل مع زميله هندريك مول التصنيف 45 على العالم في الكرة الطائرة الشاطئية.