شاهد كيف يلعب نادال التنس مع شقيقته في المنزل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

لم يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) النجوم من ممارسة الرياضة خلال فترة العزل المنزلي للحد من انتشار الوباء، واستحدثوا وسائل عدة من أجل اللعب في المنزل حتى ولو باستخدام أشياء بسيطة.

أحد هؤلاء النجوم هو الإسباني رافائيل نادال نجم التنس العالمي الذي حرص على مواصلة لعب التنس في المنزل، إذ ظهر النجم الإسباني في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يلعب التنس مع شقيقته ماريبيل مستخدماً كرسيين بدلاً من "شبكة" الملعب، حيث بدت السعادة على وجه نادال الذي كان قد أطلق حملة لجمع في وقت سابق لجمع التبرعات بالمشاركة مع مواطنه بول غاسول لاعب كرة السلة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.