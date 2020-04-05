الشرطة توقف لاعبي رجبي في فيجي بسبب مخالفتهما الحجر الصحي

وتحمل فيجي اللقب الأولمبي في الرحبي السباعية، وكانت تحتل المركز الثالث في السلسلة العالمية الحالية، قبل يتخذ القرار بإرجائها بسبب جائحة فيروس "كوفيد-19".

واتهم رئيس الوزراء فرانك باينيماراما اللاعبين بتعريض "فيجي كلها للخطر"، موضحا أن أحد اللاعبين كان قادماً من سنغافورة و"هناك خطر كبير بإمكانية حمله للفيروس أثناء سفره إلى الخارج" بعد أن هرب من الحجر الصحي الذي وضع فيه داخل أحد مستشفيات فيجي.

وتابع "لم يحالفه الحظ لأنه لم يتمكن من تخطي قوات شرطة فيجي. ألقي القبض عليه ووضع بالحجر الصحي في مستشفى نادي".

وأكد المدير التنفيذي لاتحاد فيجي للعبة جون أوكونور أنه ستتخذ "إجراءات تأديبية مناسبة بحق لاعبي الرجبي المحترفين، بما في ذلك الإبلاغ عن هذا السلوك غير المسؤول للغاية الى نادييهما والاتحاد الدولي للرجبي".

وتابع "إن عائلة الرجبي في فيجي تعرب عن خيبة أمل كبيرة من هذا السلوك غير المسؤول لهذين اللاعبين اللذين يعرضان أسرتهما والفيجيين الآخرين للخطر. مثل هذا السلوك غير المسؤول غير مقبول على الإطلاق، ونحن نؤيد الإجراء الذي قامت به الشرطة بالقبض على هذين اللاعبين، وأي إجراءات أخرى بحقهما".