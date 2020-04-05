المسلم: 44 لجنة أولمبية أرسلت أعداد رياضييها للمشاركة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم أن 44 لجنة أولمبية آسيوية أرسلت حتى الان أعداد رياضييها للمشاركة في دورة الالعاب الاسيوية الشاطئية السادسة المقررة في سانيا بالصين من 28 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر 2020.

وقال المسلم: أرسلت 44 لجنة أولمبية آسيوية أعداد رياضييها للمشاركة في الألعاب الاسيوية الشاطئية بسانيا، والموعد النهائي لاقفال باب التسجيل للمشاركة يقفل في 13 أبريل الجاري.

وتابع: يكون العدد الاجمالي في دورات الالعاب الاسيوية الشاطئية عادة نحو 3 الاف رياضي، ولكن وصل العدد الان حتى 5 الاف، وبعد التدقيق في الاسماء من المتوقع أن ينخفض هذا العدد بنحو 20 بالمئة.

وكان المسلم أشار قبل أيام إلى عودة السياحة إلى سانيا، واعتبر أن انتعاش قطاع السياحة في المدينة خطوة كبيرة على طريق الالعاب الاسيوية الشاطئية، وذلك بعد أن توقفت جميع النشاطات الرياضية في العالم تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

وتعد سانيا وجهة سياحية رئيسية في مقاطعة جزيرة هاينان الصينية بجنوب الصين، وتعرف بإسم "هاواي الصين" بسبب شواطئها الذهبية الطويلة، ومناخها الاستوائي ومنتجعاتها الفاخرة.

كما كان مكتب السياحة والثقافة والاذاعة والتلفزيون والرياضة في المدينة أوضح أن المواقع السياحية في سانيا استقبلت قبل نحو أسبوعين 74 ألف سائح منذ إعادة فتحها للجمهور في 21 فبراير. هذا فضلا عن عودة 23 ألف موظف في مجال السياحة إلى أعمالهم.

ويتضمن برنامج الالعاب الاسيوية الشاطئية في سانيا منافسات في 17 رياضية هي: أكواثلون (السباحة)، الرياضات المائية (السباحة في المياه المفتوحة ومسابقة كرة الماء)، ألعاب القوى الشاطئية، سباقات الزوارق السريعة، سباقات قوارب التنين، كرة السلة المصغرة، التسلق الرياضي، كرة اليد الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الخشبية، فنون الدفاع عن النفس (المصارعة الشاطئية والجوجيتسو)، الكابادي الشاطئية، ركوب الامواج، الشراع، تقبال والطيران الشراعي.

وأطلق المجلس الاولمبي الاسيوي دورة الالعاب الاسيوية الشاطئية عام 2008 فأقيمت النسخة الاولى في بالي باندونيسيا، تلتها العاصمة العمانية مسقط في 2010، ثم هايانغ الصينية في 2012، وفوكيت التايلاندية في 2014، وأخيرا دانانغ بفيتنام في 2016.