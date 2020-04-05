جدل إنجليزي حول تخفيض الـ 30 % لرواتب اللاعبين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، أن مقترحات خفض الأجور بنسبة 30٪ للاعبي الدوري الإنجليزي ستكون ضارة للاتحاد، فيما دعت منظمات حكومية، الاتحاد إلى زيادة تعهدها الخيري بمبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، وأعربت عن قلقها مما أسمته "الاقتتال الداخلي" بين الاتحاد ورابطة دوري المحترفين الإنجليزية والأندية.

ففي الوقت الذي ترغب فيه رابطة الدوري والأندية الإنجليزية، في إجراء تخفيض في رواتب اللاعبين بنسبة 30٪، من أجل حماية الوظائف، وسط تفشي فيروس كورونا عالمياً، يؤكد اتحاد اللاعبين، أن تخفيضات الأجور بتلك النسبة سيتجاوز أكثر من 500 مليون جنيه استرليني، مما يعني انخفاض الضرائب كذلك لأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني للحكومة الإنجليزية.

وشكك الاتحاد أيضاً، في انتقادات وزير الصحة مات هانكوك، علنا لرواتب لاعبي كرة القدم خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، ومطالبته بتخفيض رواتب اللاعبين، بدون النظر لانخفاض الدخل الحكومي من الضرائب.

فيما قال أوليفر دودن، وزير الدولة للثقافة الرقمية والإعلام والرياضة الإنجليزي، على "تويتر": "الناس لا يريدون رؤية الاقتتال الداخلي في رياضتنا في وقت الأزمات، في ظل التحول الذي طرأ على محادثات كرة القدم حالياً، ويجب أن تلعب كرة القدم دورها لتثبت أن الرياضة تتفهم الضغوط التي يتعرض لها موظفوها، والمجتمعات المحلية، والمعجبون الذين يتقاضون أجوراً أقل".

وذلك في الوقت الذي وافق فيه أفاد مدرب إنجلترا غاريث ساوثجيت، على تخفيض أجره بنسبة 30 ٪، رغم رفض اتحاد كرة القدم التأكيد على قرار المدرب، عندما سألته "بي بي سي سبورت".

بينما يتعرض لاعبون في أندية إنجليزية كبرى لضغوط متزايدة لتخفيض الرواتب، وخاصة ليفربول ونيوكاسل وتوتنهام وبورنموث ونورويتش، ومنحوا بالفعل موظفيهم في إجازة.

في الوقت الذي تعاني فيه الأندية من مخاوف مالية، وأعلن نادي بيرنلي أمس السبت، أنه سيواجه نقصاً قدره 50 مليون جنيه إسترليني، إذا لم يكتمل موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعلن أيضاً، بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون، أن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يتجاهل محنة عامة السكان خلال تفشي الفيروس.

أما رابطة الدوري الإنجليزي، فأكدت أنها غير مفوضة لاتخاذ قرار بشأن تخفيض الأجور، حيث يجب أن يوافق عليه اللاعبون والمدربون، ومن المقرر الآن أن تناقش الأندية واللاعبون المقترح في الأسبوع المقبل.

فيما تلقت رابطة المحترفين، تحذيراً بعقوبة مالية بقيمة 762 مليون جنيه إسترليني إذا لم يستأنف الموسم، بعدما طالبت قنوات البث التليفزيوني رد أموالها، إلى جانب مئات الملايين الأخرى من الجنيهات، والتي يمكن أن تضيع في رعاية وإيرادات أيام المباراة بسبب تعليق الموسم، ومن المؤكد أن المسابقة ستتم خلف أبواب مغلقة إذا استؤنفت.

وقال المدافع الإنجليزي داني روز لاعب نيوكاسل، إلى إذاعة "بي بي سي 5 لايف": "لاعبي الدوري الإنجليزي حريصون على التخلي عن جزء من أجرهم للمساعدة في القضايا الجيدة، لكنهم شعروا بأن ظهورهم ضد الجدار، فيما يتعلق الضغط الذي واجهوه لقبول التخفيضات".