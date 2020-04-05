مديرة ليفربول تبحث عن لاعبات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقول فيكي جيبسون مديرة نادي ليفربول، أن فترة توقف النشاط الرياضي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، منحها وقتاً أطول للتفكير في مستقبل الفريق، والبحث عن لاعبات جدد لتدعيم صفوف "الريدز" في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك أمل في استكمال الدوري النسائي المتبقي منه 8 مباريات، وإلى أنها وفريق العمل واللاعبات، يقضين الوقت بين جلسات اليوغا الجماعية، واجتماعات مع الموظفين، ومسابقات في الموسيقى، للحفاظ على معنويات الفريق.

وقالت لموقع "بي بي سي": "لم يتوقف العمل خلال فترة الحجر الصحي الحالي، وهناك دائماً اجتماعات منتظمة، ودراسة لآخر 8 مباريات سيكون علينا لعبها إذا استأنفت مسابقة الدوري".

وأضافت: "كما استفيد بالوقت في تجميع الملفات الشخصية للاعبات المرشحات للتعاقد معهن لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً، لأنك تتواصل مع الوكلاء، وتبحث عن اللاعبات اللاتي لم يتم التعاقد معهن".

وأكملت: "المهم بالنسبة لنا، التأكد من أن لاعبينا وعامة الناس على ما يرام، والكل لائق صحياً خلال هذا الوقت الجنوني، وبالتالي كان علينا التأكد من أننا نتواصل مع جميع موظفينا بانتظام".

وأوضحت: "هناك دائماً عدد قليل من اللاعبين والموظفين الذين يصلون متأخرين إلى الاجتماعات، وهم المعتاد منهم التأخر، ولكن الاجتماعات تجرى دائماً في أجواء مرحة".