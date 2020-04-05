توتي يتمنى انهيار لاتسيو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تمنى أسطورة الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي نجم روما السابق، استسلام منافسي روما حال استئناف مباريات الدوري الإيطالي، والذي تم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعرب توتي، عن أمله في إخراج لاتسيو من دائرة المنافسة على درع دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من السباق، عندما يستأنف الدوري، إذ كان لاتسيو يقاتل من أجل الدرع قبل تعليق الموسم.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر، بقيادة المدرب سيمون إنزاغي، وقال توتي لموقع "سكاي": "أنا من أشد المعجبين بتدريب إنزاغي، رغم أن ولاءي للنادي الآخر في العاصمة الإيطالية".

وأضاف: "لدي علاقة رائعة مع إنزاغي، وهناك دائماً احترام متبادل، ولكن هذا لا يعني عدم رغبتي في تعثر لاتسيو بسرعة حال استئناف الدوري، وإنزاغي أحد أقوى المدربين في الدوري الإيطالي، فهو يقوم بأشياء رائعة".

وتابع: "بصفتي من مشجعي روما، آمل أن يتوقف لاتسيو في أقرب وقت ممكن، وأتمنى تعثره في أقرب وقت ممكن".

الجدير بالذكر، أن روما كان في المركز الخامس عندما توقف الموسم، بفارق 17 نقطة عن لاتسيو، تحت قيادة مدربه باولو فونسيكا، وأكد توتي، والذي اعتزل عام 2017، ثقته في أن روما يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة مدربه الحالي.

وأضاف: "تعودنا من روما على الصعود والهبوط في الأداء، وفونسيكا مدرب رائع، ويفهم كرة القدم الإيطالية وروما، وشخص يتحدث عنه الجميع جيداً، بداية من اللاعبين، وأتوقع في العام المقبل، أن نحقق بطولة رائعة".