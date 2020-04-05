دونغا يتحدى نجوم البرازيل لمساعدة المحتاجين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

الأبطال لا يختبئون في أوقات الشدة، عندما يكون الوضع أكثر تعقيداً، فإنهم يأخذون خطوة إلى الأمام، هكذا فعل كارلوس كايتانو المعروف بـ«دونغا» نجم ومدرب المنتخب البرازيلي السابق وبطل كأس العالم 1994، إذ لم يتردد في تقديم يد المساعدة للمحتاجين والفقراء خلال أزمة «كورونا»، وقام بجمع وتوزيع 10 أطنان من الخضروات والغلال وألفين من حفاظات الأطفال على الجمعيات الخيرية في ريو دي جانيرو.

وقام «دونغا» بتحدي نجوم بلاده بجمع أكثر من ذلك لتقديم المساعدة في هذه الأوقات الصعبة قائلاً: لايوجد وقت لنضيعه.

وقال دونغا في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالبرازيل: «كثيرون منا غير مضطرين لمواجهة التحديات ولكننا نفعل أشياء لا تصدق ولم نكن نعتقد أننا يمكن أن نفعلها، الحياة تضعنا في تحدي أن نكون متكاتفين وأن نكون أشخاصاً أفضل، أنا أتحداكم جميعاً، جمعنا أكثر من 10 آلاف كيلوغرام وسنستمر في المعركة».