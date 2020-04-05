الجائحة تطرح فرصة إعادة هيكلية كرة القدم

المصدر: عواصم - وكالات

توقف النشاط الكروي حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبات القلق في كيفية إنقاذ أندية عدة بسبب التأثير المالي، لكنْ ثمة أمل بأن اللعبة الأكثر شعبية في العالم قد تخرج أفضل من هذه الأزمة. ولخص الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب أيفرتون الوضع الحالي بقوله لصحيفة «كورييري ديللو سبورت»: «نعيش حالياً أشياءً لم نعتد عليها وستغير الكثير من عاداتنا، هي فرصة لإعادة هيكلة كرة القدم ولنجعل ذلك إلى الأفضل». ولم يسبق أن توقفت الحركة الرياضية في أوروبا كما هي الحال الآن، منذ الحرب العالمية الثانية. وأدى توقف النشاط إلى ظهور قصور في النظام المثقل بمبالغ طائلة من المال، وبالتالي فإن التخفيضات مقبلة لا محال أقله على المدى القصير.

وأضاف أنشيلوتي: «الإيرادات من حقوق النقل التلفزيوني ستنخفض، سيتقاضى اللاعبون والمدربون مبالغ أقل. تكلفة التذاكر لحضور المباريات ستكون أقل. سيكون الاقتصاد مختلفاً، وسينعكس ذلك على كرة القدم بطبيعة الحال. ربما يكون الوضع أفضل».

أما بالنسبة إلى المؤرخ والأكاديمي ديفيد غولدبلات الذي أصدر مؤخراً كتاباً يحمل عنوان «عصر كرة القدم» فقال: «كما هي الحال مع معظم الأشياء، فإن الأزمة تشكل فرصة جراء وباء «كوفيد 19»».

لكنه حذر من أن الأمور قد تنحى نحو الأسوأ في حال عدم حصول تغيير جذري، وقال في هذا الصدد: «قد يصبح الأمر أكثر سوءاً. إذا أردنا إحداث تغيير جدي، يتعين القيام بتغيير نظرية القوة والملكية وطريقة توزيعها في اللعبة». ورأى غولدبلات بأنه يتعين على فيفا إعادة النظر في برنامجها لإقامة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخباً في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك).