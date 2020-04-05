بايرن يغرم بواتينغ لخرقه الحجر الصحي

المصدر: برلين - وكالات

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه غرم مدافعه جيروم بواتينغ، بسبب مخالفته الإرشادات المتعلقة بالحجر الصحي، جراء وباء «كوفيد-19» المستجد، بعد مغادرته العاصمة البافارية «من دون إذن».وبحسب شبكة «تي في أو»، غادر المدافع البالغ من العمر 31 عاماً، مدينة ميونيخ إلى لايبزيغ، لزيارة ابنه المريض، وقد تعرض في طريق العودة إلى حادث سير، لم يصب فيه بأي أذى.

وأصدر النادي البافاري بياناً، أكد فيه أن «مدافع بايرن جيروم بواتينغ، غادر ميونيخ من دون إذن من النادي». وتابع «لقد قام بواتنغ بمخالفة قوانين النادي، بالابتعاد مسافة كبيرة بعيداً عن منزله». وأوضح «هذه القواعد الإرشادية تنظم سلوك لاعبي بايرن ميونيخ في الوضع الحالي، وتتماشى مع التعليمات الحكومية بشأن الحد من التنقل، والمتعلقة بالإرشادات الصحية». ولم يكشف بايرن ميونيخ عن قيمة الغرامة، لكنه أكد أنه سيتم التبرع بالمبلغ إلى مستشفيات محلية. واعترف بواتينغ بارتكابه خطأ، وصرح لصحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار «أعي تماماً أني ارتكبت خطأ، من خلال عدم إعلامي النادي لقيامي بهذه الزيارة، لكن في تلك اللحظة، كنت أفكر فقط بابني».