موعدان مقترحان لاستئناف «الكالشيو»

المصدر: روما - وكالات

كشف غابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، أن الاتحاد اقترح موعدين لاستئناف مسابقة الدوري الإيطالي «الكالشيو» المتوقفة حالية بسبب تفشي فيروس «كورونا» الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم. ونقل موقع صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية الرياضية على الإنترنت تصريحات لجرافينا أول من أمس، حيث قال: «لا يمكن لأحد وضع تكهنات في ظل الأحوال الصحية الطارئة والاستثنائية التي نعيشها اليوم».

وأوضح جرافينا، أنه «بمجرد التغلب على تلك الأحوال، يتعين علينا البدء مرة أخرى وتتبع مسار إعادة التشغيل ومن ثم فإن الأولوية القصوى لنا هي استكمال البطولات». وأضاف جرافينا: «لن نستطيع استئناف النشاط الكروي قبل 18 أبريل الحالي. في ظل حالة الإغلاق المفروضة على البلاد، فإن الفرضية هي أن نبدأ في 20 مايو أو مطلع يونيو المقبلين». ورغم ذلك، لا يستبعد جرافينا إمكانية تجاوز هذين الموعدين، حيث قال: «نحن نسير في اتجاهين مختلفين».

وواصل رئيس اتحاد الكرة الإيطالي حديثه قائلاً: «الاتجاه الأول هو الامتثال للأوامر الحكومية والثاني هو الفرصة التي يمنحنا إياها الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم. لنكون قادرين على تجاوز 30 يونيو».