رياضيون في الخطوط الأمامية لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

لم يكتفِ الرياضيون بتنظيم حملات التبرع ودعمها وجمع المساعدات الإنسانية في الحرب التي يقودها العالم للقضاء على فيروس كورونا المستجد، بل اختار بعضهم النزول إلى الخطوط الأمامية للقيام بأدوار رئيسة في هذه الحرب، وأصبحوا أبطالاً حقيقيين خارج الملاعب.

وتنوعت مهام الرياضيين في الحرب على «كورونا» بين علاج المصابين بالفيروس وتقديم العناية الطبية لهم، وهي المهمة التي تطوع لها العديد من الطواقم الطبية للأندية والمنتخبات بعد تعليق النشاط الرياضي، فيما اختار بعض المدربين واللاعبين توزيع المساعدات على المحتاجين وكبار السن الملتزمين بالحجر الصحي ضمن الإجراءات الوقائية أو قيادة سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، إضافة إلى تحويل عدد من المنشآت الرياضية مراكز فحص أو تخزين للمعدات الطبية.

وأبرز الرياضيين الذين كانوا في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس ماكسيم مباندا، لاعب المنتخب الإيطالي للرغبي، الذي بدأ نشاطه التطوعي في محاربة الوباء بتوصيل المواد الغذائية والأدوية إلى كبار السن في مدينة بارما الإيطالية، قبل أن ينتقل إلى خط المواجهة الأول، ويتطوع لقيادة سيارة إسعاف لمدة 12 ساعة متواصلة في اليوم لنقل المصابين إلى المستشفيات.

خدمة المجتمع

وقال مباندا في تصريح لشبكة «سي إن إن»: «كنت في البيت لا أفعل شيئاً، لا تدريبات ولا مباريات بعد تعليق النشاط الرياضي، سألت نفسي: ماذا يمكن أن أفعل لخدمة مجتمعي، بحثت في الإنترنت، ووجدت أنه بإمكاني المشاركة في توصيل المساعدات إلى المحتاجين في مدينتي خلال هذا الظرف الطارئ».

وأضاف: «قبل شهر من الآن، لا يمكن أن أتخيّل نفسي في هذا الوضع، لقد درسنا في المدرسة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب العراق، ولكن كل ما شاهدته عالم مختلف، نحن نحارب عدواً لا نراه».

وتابع: «نشأت في عائلة تحب فعل الخير، أوصاني والداي بأن أساعد المتعسّرين عندما أكون قادراً على ذلك بالمال أو بالجهد».

العمل في صيدلية

وفي إسبانيا التي تشهد بدورها انتشاراً كبيراً للفيروس، قرر أنطونيو رودريغيز دوفالي، الملقب بـ«توني»، لاعب سلتا فيغو وليغانيس سابقاً ونادي نافي التايلندي حالياً، العمل في صيدلية مملوكة لعائلته لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال توني في تصريح لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «أتيت إلى غاليسيا بعد نهاية الموسم في تايلاند، الآن قررت تقديم المساعدة بالطريقة التي أقدر عليها، درست الطب قبل بضعة أعوام، ولذا فالعمل داخل الصيدلية مناسب لي».

وتابع: «ما نريده هو استعادة حياتنا الطبيعية، وبالنسبة إليَّ اللعب في تايلاند أو في أي مكان، لكن الآن أنا مضطر إلى المساعدة في مكان آخر، وأشعر بالفخر حيال ما أقوم به».

وفي فرنسا، وفي ظل تعليق النشاط الرياضي، التحق عدد كبير من الطواقم الطبية للأندية بالمستشفيات لعلاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.

كما تطوعت الأجهزة الطبية للاتحاد التونسي لكرة القدم لإجراء فحوص يومية للأشخاص الذين فرضت عليهم السلطات الإقامة الإجبارية داخل مركز تكوين اللاعبين الذي وضعه الاتحاد تحت تصرف وزارة الصحة.

تطوع كويتي

وفي الكويت، كان عدد من الرياضيين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، بينهم الدكتور يوسف التنديل، المتخصص في الطب البشري، وأحد العاملين في المركز الطبي الخاص باتحاد كرة القدم، وتطوع للعمل في منتجع الجون الخاص باستقبال حالات الحجر الصحي للعائدين من الخارج أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

توصيل المساعدات

ويعد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، أحد أبرز نجوم الرياضة الذين نزلوا إلى الشارع لمحاربة الفيروس، عندما قضى ساعات طويلة في توصيل المواد الغذائية الأساسية لكبار السن، بعدما طلبت منهم الحكومة البريطانية البقاء في المنزل لتجنب الإصابة بالمرض.

وكذلك فعل جون تيري، نجم منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق، إذ تطوع للعمل في توصيل المواد الغذائية والأساسية إلى كبار السن والفقراء في قريته.

وقال تيري، في تصريحات نشرها على حسابه: «فخور بالمشاركة في خدمة توصيل المواد الغذائية إلى المحتاجين. كانت مبادرة رائعة في ظل ما يحدث، وفكرة بسيطة تساعد على تماسك المجتمع، برغم أننا بحاجة إلى الابتعاد الاجتماعي حالياً. كنت أحد أعضاء فريق التوصيل، وأحب مشاهدة الابتسامة على وجوه أولئك الذين يحتاجون إليها. كانت لحظة رائعة».

وشارك محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الأهلي المصري، في توزيع صناديق الغذاء بالتعاون مع جمعية رسالة المصرية، وكان عدد من نجوم الكرة المصرية أطلقوا حملة «تحدي الخير» بكفل الأسرة غير القادرة والمتضررة من الوضع الراهن بتفشي فيروس كورونا.