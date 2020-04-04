نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو عبر حسابه على "انستغرام" تظهر فيه زوجته جورجينا وهي تقوم بحلاقة شعره، وعلق على المقطع قائلا: ابق في المنزل وحافظ على أناقتك.
ويتواجد رونالدو حاليا في جزيرة ماديرا بالبرتغال، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي، وعقب ظهور إصابة 3 من زملائه في الفريق بفيروس كورونا هم دانيلي روغاني و ماتويدي و وديبالا.
ويشارك رونالدو باستمرار في الحملات التوعوية للحماية من انتشار فيروس كورونا وكان قد أعلن دعمه للحملة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية تحت عنوان " احم نفسك والآخرين من فيروس كورونا- كوفيد19".
بالفيديو..شاهد كيف يحلق رونالدو شعره https://t.co/G3si2uERks #كوفيد_19#كورونا_الجديد#COVID19#وقاية_وأمان #الوعي_أهم_وقاية#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MjbUWWDqaP— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 4, 2020