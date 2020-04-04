"كورونا " يدخل سان جيرمان في أزمة مالية خانقة

المصدر: متابعة – محمد فضل

أدخلت ازمة فيروس كورونا الحالية " كوفيد 19 " نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي في أزمات مالية خانقة بسبب تعليق المسابقات الكروية محلياً وقارياً.

وكشفت مواقع فرنسية عن عدم حصول باريس سان جيرمان على القسط الثاني من عقد الرعاية فضلاً عن 2,30 مليون يورو خسرها باريس سان جيرمان بسبب فيروس كورونا اما الضربة الثانية تمثلت في اعلان قناتي " +canal وBeIN "عدم سداد القسط المستحق عليهما من عقود بث الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

كما أن النادي الباريسي سيكون مهدداً حال عدم إستكمال الموسم ببيع نجميه البرازيلي نيمار القريب جداً من العودة الى صفوف ناديه السابق برشلونة الاسباني والفرنسي مبابي المرغوب في اكثر من نادي على رأسهم ريال مدريد وذلك لتقليص الخسائر.

كما توالت الصدمات على رأس رئيس نادي باريس سان جيرمان بعد ان كشفت العديد من الصحف الإيطالية إحتمالية رحيل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في الصيف المقبل صوب ريال مدريد او يوفنتوس الإيطالي، وابلغ اللاعب وكيل اعماله رايولا بعدم تحمسه للإنتقال إلى الدوري الفرنسي وتحديداً باريس سان جيرمان والذي من وجهة نظر بوغبا بأنه ضعيف فنياً .