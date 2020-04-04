كورزاوا مرشحاً لإبعاد فيربو عن برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى نادي برشلونة، اهتماماً بالتوقيع مع الظهير الأيسر الفرنسي الدولي ليفين كورزاوا، لاعب باريس سان جيرمان، مع توجه النادي الاسباني، بالتخلي عن لاعبه جونيور فيربو، في الانتقالات المقبلة.

ويخطط برشلونة، على أن كورزاوا، منافساً للظهير الأيسر الحالي لبرشلونة، جوردي ألبا، حسب ما أشار موقع "إيه أس"، والذي أكد قرب رحيل فيربو، عن برشلونة، والذي تم التوقيع معه الصيف الماضي، لكنه فشل في إثارة إعجاب برشلونة.

وأشار الموقع أن فيربو، حصل على فرصة جيدة لإثبات جدارته بالبقاء في برشلونة، بسبب الإصابات التي لحقت بجوردي ألبا، ولكنه لم يستفد من الموقف، وبالتالي أصبحت هناك إمكانية كبيرة بالتعاقد مع كورزاوا (27 سنة).

ولكن لن يكون برشلونة وحيداً في تلك الصفقة، مع إبداء نابولي وارسنال الرغبة في التعاقد معه، مما يعني إمكانية ارتفاع قيمة الصفقة بشكل كبير، في الوقت الذي تحاول فيه الأندية الأوروبية تقليص قيمة الصفقات الصيفية.