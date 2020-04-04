"مبادرة إنسانية" من دورتموند لدعم الحكومة في مكافحة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

حذا نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم حذو أندية أوروبية أخرى بتسخير مرافقه الرياضية في المعركة ضد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ووضع الفريق الألماني ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" تحت تصرف الحكومة الألمانية كمركز طبي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات المتعلقة بمرض كوفيد 19.

وأوضح النادي الألماني في بيان رسمي أن المركز الموجود في المدرج الشمالي بالاستاد، والذي صمم خصيصاً للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، سيفتتح السبت بالتعاون مع إحدى الهيئات الصحية في البلاد.

وجاء في بيان رسمي للنادي: "لن تقتصر المدرجات في الملعب على كرة القدم فقط، ولكن ستسخر لتقديم الرعاية للمرضى وللحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "قام نادي بوروسيا دورتموند بتجديد المنطقة بشكل خاص بالتعاون مع الأطباء، لتقديم الرعاية الصحية بالشكل الأمثل".

ونقل موقع "سي بي إس سبورتس" عن هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي قوله: "ملعبنا هو العلامة البارزة في المدينة، هو نقطة محورية تقريبا لكل من هم في دورتموند والمنطقة المحيطة، وبفضل خصائصه التقنية والمكانية، وكذلك البنية التحتية، يشكل موقعا مثاليا لعلاج الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، أو يعانون من مشاكل ذات صلة مثل مشاكل الجهاز التنفسي والحمى".

واختتم هانز حديثه قائلا: "إنها مسؤوليتنا ورغبتنا في القيام بكل ما بوسعنا لضمان حصول المرضى على المساعدة".

جدير بالذكر أن إحصاءات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، قد أظهرت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017.