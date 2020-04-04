بالفيديو.. دونغا يتحدى نجوم البرازيل بجمع 10 أطنان خضر وغلال للتبرع بها

المصدر: دبي-عدنان الغربي

الأبطال لا يختبئون في أوقات الشدة، عندما يكون الوضع أكثر تعقيدًا، فإنهم يأخذون خطوة إلى الأمام، هكذا فعل كارلوس كايتانو المعروف بـ "دونغا" نجم ومدرب المنتخب البرازيلي السابق وبطل كأس العالم 1994.

دونغا لم يتردد في تقديم يد المساعدة للمحتاجين والفقراء خلال هذه الأزمة التي خلفها تفشي فيروس كورونا حول العالم، وقام بجمع وتوزيع 10 أطنان من الخضر والغلال وألفين من حفاضات الأطفال على الجمعيات الخيرية في ريو دي جانيرو وتحدى نجوم بلاده بجمع أكثر من ذلك لتقديم المساعدة لمن يستحق في هذه الأوقات الصعبة قائلا: لا يوجد وقت لنضيعه.

وقال دونغا في مقطع فيديو نشره أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل: "كثير منا غير مضطرين لمواجهة التحديات ولكن نحن نفعل أشياء لا تصدق ولم نكن نعتقد أننا يمكن أن نفعلها، الآن الحياة تضعنا في تحدّ أن نكون متكاتفين وانسانيين وأن نكون اشخاصا أفضل، أنا أتحداكم جميعًا، لقد جمعنا أكثر من 10 آلاف كيلوغرام وسنستمر في هذه المعركة، لا يوجد وقت نضيعه."

ويذكر ان البرازيل من بين دول أمريكا الجنوبية الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت السلطات عن إصابة 9 آلاف شخص ووفاة 359 حتى الآن .