ماريوس فايزر يوجه رسالة إلى لاعبي الجودو في العالم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

وجه المجري ماريوس فايزر رئيس الإتحاد الدولي للجودو، رسالة إلى لاعبي الجودو في كل العالم طالبهم عبرها بالمحافظة على أنفسهم من فيروس كورونا بإتباع التوجيهات الطبية مع مواصلة التدريبات الفردية، ذاكراً أن لاعب الجودو في أي مكان يعرف تماماً ما هو المطلوب منه في مثل هذه الظروف وكيفية تجاوزها.

ودعا فايزر عبر حسابه الشخصي في "تويتر" لاعبيه إلى المحافظة علي لياقتهم البدنية وعدم الإنقطاع عن التدريبات في منازلهم، وقال أن توقف النشاط لايعني التوقف عن التدريبات، كاشفا عن إستئناف البطولات عقب الإنتهاء من الأزمة الراهنة.

وكشف فايزر عن تواصل إتحاده مع الإتحادات الوطنية عبر اتصالات هاتفية في الفترة الماضية، ذاكرا ان الاتصالات ناقشت كافة قضايا لعبة الجودو والإتفاق على أهمية الترتيب الجيد ووضع إستراتيجة واضحة عقب العودة للنشاط.

ووصف فايزر قرار تأجيل أولمبياد طوكيو من صيف هذا العام إلى العام المقبل بالقرار الحكيم وقال أنه تم بعد نقاش مع مختلف الإتحادات الدولية عبر اجتماع مشترك بالفيديو، مشيداً في ذات الوقت بتعاون حكومة اليابان واللجنة العليا المنظمة، متوقعاً أن يكون التأجيل داعماً لمصلحة الأولمبياد وأن ينعكس عليها في العام المقبل بطريقة إيجابية.

وأكد المجري ماريوس فايزر تضامن الإتحاد الدولي للجودو مع كل الدول التي تاثرت بفيروس كورونا، وقال: نشعر بالتعاطف مع هذه الدول ونحن على ثقة بانها قادرة على تجاوز هذه المحنة بالتكاتف والترابط.