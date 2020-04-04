مارادونا يعرض تخفيض راتبه تضامناً مع أزمة كورونا

المصدر: أ ف ب

عرض أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا تخفيض راتبه كمدرب في نادي خيمناسيا لابلاتا، لمساعدته في الأزمة المادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق مباريات الدوري الاجنتيني حتى اشعار آخر منذ 17 مارس، ودخلت رابطة الدوري في مفاوضات لتخفيض رواتب اللاعبين والموظفين، لتخفيف الاثر الكارثي لايقاف المنافسات.

وقال رئيس النادي المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية غابريال بيليغرينو لاذاعة "سييلو سبورتس": "تبادلنا الرسائل مع مساعده وكان (مارادونا) من بين اوائل المستعدين لمراجعة راتبه، لأنه يرغب في ذلك".

وأضاف "هذا يدل على شخص لا يفكر بالمال، بل بمساعدة خيمناسيا في هذا الوضع".

وتابع رئيس النادي ان "مارادونا لا يتطلع لنهاية عقده، هو في منزله الآن لكنه سيعود، سيكون جاهزا بعد انتهاء هذه المسألة".

وعن طريقة تكيّف مارادونا (59 عاما) مع فترة العزل، أضاف بيليغرينو "دييغو بحال جيدة، يشعر بالملل مثل الجميع، يعتني بنفسه لأنه في عمر أقرب إلى مجموعة معرّضة للخطر، لكنه يتعامل مع الامر بأفضل ما في وسعه".

وكان مارادونا وجه الشهر الماضي رسالة دعم للايطاليين الذين يمرون بفترة صعبة بسبب تفشي الوباء.

نشر صورة له على تطبيق انستغرام وهو يرتدي قميص نابولي فريقه خلال حقبة الثمانينيات في ملعب سان باولو وكتب معلقا عليها "عشت في نابولي لمدة سبع سنوات، لدي عائلة هناك، والكثير من الناس الذين أحبهم والذين يحبونني. إيطاليا جزء من حياتي وأريد أن أرسل لهم رسالة دعم في هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف "الفتى الذهبي" الذي توّج بطلا للدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 "هناك (في إيطاليا)، أدرك الجميع أن عليهم البقاء في منازلهم. آمل أن نمتثل بهم في الأرجنتين في الوقت المناسب".

واصيب في الارجنتين 1353 شخصا بفيروس "كوفيد-19" بينهم 42 حالة وفاة.