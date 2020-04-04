5 نجوم مطلوب إنهاء إعارتهم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

مع توقف مسابقات الكرة المحلية والقارية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، أصبحت الأندية تتطلع إلى تدعيم صفوفها خلال شهور الصيف من خلال استعادة لاعبيها المعارين، بعد تألقهم في الموسم الماضي، أو إجراء صفقات تبادلية أو انتقال حر خلال فترة "الميركاتو الصيفي" المقبل.

ولعل من أبرز الصفقات المتوقع إجراءها بطريقة تبادلية، حصول برشلونة على نيمار، مقابل حصول باريس سان جيرمان على أنطوان غريزمان أو حصول يوفنتوس على بول بوغبا، ومقابل حصول مانشستر يونايتد على باولو ديبالا.

ويأتي ذلك محاولة من هؤلاء اللاعبين، للحصول على مقابل مالي جيد، في ظل تأثر الاقتصاد الرياضي بالتوقف الحالي، وذلك إذ لم يتم إنقاذ الأندية بحلول سريعة، تضمن بقاءها بنفس القوة بالمنظومة الكروية.



أما أبرز اللاعبين المتوقع إنهاء إعارتهم وعودتهم لأنديتهم الأولى، فهم المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والنرويجي مارتن أوديجارد (21 سنة)، لاعب ريال سوسيداد الاسباني، والمعارين من ريال مدريد الاسباني، ورغم إبداء العديد من الأندية لرغبتهم بالتعاقد معهما، إلا أنه زين الدين زيدان مدرب الريال، أبدى رغبته في استعادة خدمات اللاعبين خلال الصيف المقبل.

أما الإيطالي لوكا بيليجريني، فظهر كأحد نجوم الدوري الإيطالي قبل توقفه ضمن صفوف كالياري، بل وأعتبر واحداً من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في أوروبا، وينوي يوفنتوس، استعادة لاعبه المعار قبل بداية الموسم المقبل، لتدعيم صفوفه بموهبة متميزة.

فيما الإسباني خوسي تاسيندي "أنجيلينو" (23 سنة)، لاعب نادي لايبزيغ، والمعار من نادي مانشستر سيتي لمدة ستة أشهر، فيتوقع عودته إلى "المان سيتي"، بعدما تألق مع فريقه الألماني خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، حتى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يرغب في الاستفادة من خدماته مجدداً خلال الموسم المقبل.

وأخيراً الصربي ماركو جروجيك، والذي يلعب في صفوف هيرتا برلين، على سبيل الإعارة من ليفربول، إلا أن تألقه مع الفريق الألماني، فتح أمامه باب العودة إلى فريقه الإنجليزي خلال الموسم المقبل، ليحصل على فرصة ثانية لإثبات جدارته في كتيبة المدرب يورجن كلوب.