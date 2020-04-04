ارسنال يتلقي عرضاً من روما لشراء مخيتاريان

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكدت تقارير صحفية أن نادي أرسنال تلقى عرضاً من نظيره نادي روما للحصول على خدمات اللاعب هنريك مخيتاريان، بشكل دائم، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وكان اللاعب الأرميني قد انضم إلى روما قادمًا من أرسنال، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، كما أن رغبة إدارة روما في شراء مخيتاريان بمقتضى صفقة انتقال دائم، وذلك نهاية الموسم الحالي.

وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن مسؤولي روما قدموا عرضا بالفعل لإتمام صفقة شراء مخيتاريان، وأفادت أن إدارة أرسنال رفضت عرض روما مبدئيا، حيث أن أرسنال يريد الحصول على 18 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، وكانت القيمة المالية لآخر عرض تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني.