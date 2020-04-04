الأوروبي يكشف مصير دوري الأبطال حال إلغاء الموسم الحالي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قال ميشيل أوفا، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إنهم سيسمحون للأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية هذا العام بمواصلة المنافسة حتى لو تم إلغاء موسم الدوري المحلي في بلادها نهائياً.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أمس، شدد أوفا على أن الأولوية المطلقة بالنسبة لليويفا هي "الصحة العامة"، لكنه أبرز رغبة هذه المنظمة الكروية في إنهاء الموسم، حتى ولو في يوليو وأغسطس إذا لزم الأمر.

ووصف أوفا بـ “الإنجاز الضخم" الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي مع الاتحادات الـ 55 التي يمثلها يويفا، لتمديد الموسم حتى هذا الصيف، إذا اقتضت تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد ذلك.

وأبدى استعداده للسماح لأي نادٍ، إذا حصل على تفويض من حكومة بلاده، بالمنافسة في البطولات الأوروبية حتى لو انتهى الأمر بإلغاء موسم الدوري المحلي في بلاده.

وقال "إذا تم إلغاء دوري محلي بسبب مرسوم حكومي يقضي بتعليق النشاط الرياضي في البلاد، فلن يتمكن النادي من اللعب في المسابقات الأوروبية. لكن إذا كانت هناك إمكانية للتدريب والمنافسة، حتى وإن تم استبعاد استئناف الدوري، فيمكن للنادي المشاركة في البطولات الأوروبية".

ومع ذلك، أبرز أن "رغبة الاتحادات الوطنية والدوريات المحلية هي اللعب مرة أخرى. نحن نركز على تحقيق هذه الرغبة المشتركة وليس حول الاستثناءات (الدوريات التي قد تلغى نهائيا)"