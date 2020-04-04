دراسة تثبت تفوق مبابي على رونالدو وميسي وصلاح

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أجرى المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، دراسة عن أفضل اللاعبين خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، استنادا لبيانات شبكة "أوبتا" العالمية وذلك قبل نهاية المباريات المتبقية من الدوريات العالمية.

وتعتمد الدراسة على ستة عوامل وهي استرداد الكرة، وصناعة الفرص، ودقة التسديد، ومساهمة اللاعب الإيجابية مع فريقه، العقوبات التي يحصل عليها اللاعب، وارتباط اسم اللاعب بسوق الانتقالات.

وأظهرت الدراسة تصدر كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي للقائمة، متفوقاً على ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ومحمد صلاح، جناح ليفربول.

جاءت قائمة العشرة الأوائل على النحو التالي:مبابي (باريس سان جيرمان): 91 نقطة، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان): 90.6 نقطة، كيمبيمبي (باريس سان جيرمان): 90.4 نقطة، جو جوميز (ليفربول): 90.2 نقطة، إيليسيتش (أتالانتا): 90.2 نقطة، دي ماريا (باريس سان جيرمان): 89.9 نقطة، نيمار (باريس سان جيرمان): 88.9 نقطة، فان دايك (ليفربول): 88,8 نقطة، ميسي (برشلونة): 88.1 نقطة، توني كروس (ريال مدريد): 87,9 نقطة، دافيد ألابا (بايرن ميونخ): 87,9 نقطة، يظهر محمد صلاح في المركز الـ 14، وكريستيانو رونالدو في المركز 15، ولويس سواريز في المركز 16.