رفع الحظر عن إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي عصراً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافق على طلب الاتحاد الإنجليزي بشأن رفع الحظر عن إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي التي تُقام في تمام الساعة الثالثة عصرا، بتوقيت المملكة المتحدة.

و المتعارف عليه عدم إذاعة كافة المباريات التي تُقام عصر السبت، عبر التلفزيون، من أجل تشجيع الجماهير على المتابعة من المدرجات، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا، هناك اتجاه قوي لاستكمال المباريات المتبقية من الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بلا جماهير.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك الأمر دفع الاتحاد الإنجليزي إلى مطالبة يويفا بالموافقة على رفع الحظر الخاص بإذاعة المباريات في التوقيت المذكور سلفًا.

وأفادت الصحيفة أن يويفا وافق بالفعل على طلب الإنجليز، والأسكتلنديين أيضا، وهذا ما يعني إذاعة المباريات في ذلك التوقيت من قِبل مذيعي سكاي سبورتس وبي تي سبورتس، في حين ستُذاع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي من خلال مذيعي بي بي سي وبي تي سبورت كذلك.

ومثل هذه الاخبار تعطى مؤشر قوي على إمكانية استئناف النسخة الحالية من البريميرليج في وقت لاحق ولكن بدون حضور جماهيري.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت في البداية توقف البطولة حتى 30 أبريل الجاري، ولكنها أكدت في بيان رسمي أمس الجمعة على عدم إمكانية استئناف الموسم في بداية مايو.