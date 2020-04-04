ملعب ماراكانا التاريخي يبدأ في استقبال ضحايا كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ ملعب ماراكانا التاريخي الشهير بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل استقبال ضحايا كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، ضمن الجهود المتبعة للحد من انتشار الفيروس المستجد في البلاد.

وتم تجهيز أحد أشهر الملاعب على مستوى العالم، خلال الأيام القليلة الماضية، كمستشفى ميداني لعلاج ضحايا الفيروس، الذي ضرب معظم دول العالم أخيراً.

وقرر المسؤولون عن الملعب استغلال فترة توقف النشاط الرياضي خلال الوقت الراهن لاستقبال وعلاج المصابين، بسبب تكدس المستشفيات البرازيلية.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قرر احيرا تأجيل بطولة "كوبا أمريكا 2020" لمدة عام واحد بسبب فيروس كورونا التاجي.

وجاء هذا القرار في إطار حرص الاتحاد القاري على سلامة العناصر المشاركة في البطولة المرتقبة، من جماهير ولاعبين ومسؤولين.