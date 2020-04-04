"توصية" من فيفا لإنقاذ كرة القدم في أولمبياد طوكيو

المصدر: وكالات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن حاجز السن قد يتم رفعه في أولمبياد طوكيو حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحق لهم المشاركة في 2020 عن المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام التالي.

وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال على فرق تحت 23 عاما، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.

لكن الاتحاد الدولي قال في بيان إن مجموعة عمل أنشأها فيفا أوصت، الجمعة، بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997 مثلما كان مخططا في البداية.

وهذا معناه فعليا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا الجنوبية وأستراليا، ولا يوجد حاجز للسن في مسابقة السيدات.

كما أوصت مجموعة العمل بتأجيل كافة المباريات الدولية التي كانت مقررة في يونيو، وهو إجراء شكلي في ظل تأجيل بطولة أوروبا 2020 وكأس كوبا أميركا بالفعل بسبب جائحة كوفيد-19.

ولا تزال التوصيات بحاجة لأن يعتمدها مكتب الفيفا، وهو نسخة مصغرة من مجلس الاتحاد الدولي الذي يتخذ القرارات.