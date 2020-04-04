كورونا يؤجل الأدوار النهائية لدوري أمم الكونكاكاف

أعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تأجيل الأدوار النهائية للنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم التي كانت مقررة في يونيو المقبل في ولاية تكساس الأميركية، إلى أجل غير مسمى وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح اتحاد الكونكاكاف في بيان أن الدورين نصف النهائي والنهائي سيقامان في موعد سيتم تحديده لاحقا.