الفيفا يؤجل مباريات يونيو بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كل المباريات الدولية المقررة في شهر يونيو، أمس الجمعة، بعد الاجتماع الأول لفريق عمله المخصص لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تقرر إجراء مناقشات مع الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.

أشار الاتحاد الدولي في بيان "وافق فريق عمل فيفا-الاتحادات القارية بالاجماع على سلسلة من التوصيات بعد لقائه الاول عبر تقنية الفيديو اليوم".

كما تقرر إرجاء كل مباريات السيدات المقررة في يونيو.

وفي أعقاب إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 الى صيف 2021، اقترحت مجموعة عمل فيفا الابقاء على قاعدة أهلية العمر للاعبين الذين ولدوا بعد 1 يناير 1997، بالاضافة الى ثلاثة لاعبين من خارج هذه القاعدة.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة اتخذ قرارا مماثلا هذا الاسبوع، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19" خصوصا في القارة العجوز.