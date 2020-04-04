تعليق الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تراجع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا، عن اقتراحه باستئناف الموسم في نهاية مايو المقبل، مؤكدًا أن المسابقة لن تعود إلا عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.

والتقى أعضاء رابطة “السيري آ” عبر الفيديو، مع نقابة اللاعبين الإيطاليين، لمناقشة إعادة جدولة ما تبقى من الموسم، بالإضافة لإمكانية خفض رواتب اللاعبين، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الرابطة، في بيان رسمي، تعليق الدوري لأجل غير مسمى، لكن لم يشهد الاجتماع التوصل لاتفاق، فيما يخص أجور اللاعبين.

وستواصل الرابطة تحليل تأثير وعواقب فيروس كورونا، على المستويات الطبية والاقتصادية والتنظيمية والرياضية، وتقييم المخاطر.