«ويفا» يرفض إلغاء الدوريات الأوروبية

المصدر: باريس - أ ف ب

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» أنه «من المبكر» و«غير المبرر» لأي بطولة محلية أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي بسبب تفشي فيروس كورونا، مهدداً بالإبعاد عن المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي لا تُستَكمَل.

ويأتي رفض «ويفا» لإلغاء الدوريات بعد يوم على قرار رابطة الدوري البلجيكي بإنهاء الموسم و«قبول الترتيب الحالي وتتويج فريق بروج بطلاً.

وأبدى تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي ثقته باحتمال عودة المنافسات في الأشهر المقبلة، وقال: أي قرار بإنهاء المسابقات المحلية في هذه المرحلة، سابق لأوانه وليس له ما يبرره».