مطالب تيرشتيجن حارس برشلونة تضعه على ابواب الرحيل

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكدت تقارير اسبانية بأن مطالب حارس مرمى برشلونة الألماني مارك ترشتيجن العالية والداعية إلى تحسين وضعه ومساواته مع بقية نجوم الفريق ربما تضعه على أبواب مغادرة مرمى البارسا قبيل اتمام فترة تعاقده.

وذكرت صحيفة "اسبورت" الكتالونية بإن مفاوضات تجديد العقد الذي ينتهي صيف في 2022 في غاية التعقيد بين برشلونة واللاعب الذي يُعد من أفضل حراس العالم حالياً.

كما أشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى وجود بعض الصعوبات من خلال المفاوضات مع وكيل اللاعب الألماني بروخ والتي تتم عبر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا ويطالب ترشتيجن بملبغ 10 مليون يورو سنوياً فيما يعرض برشلونة عن 6.5 مليون يورو وحال وصول المفاوضات بين الطرفين إلى نهايتها السعيدة لجمهور وإدارة البارسا فأن حارس المانشافت لن يحصل على راتبه الجديد بأثر رجعي وإنما سيكون ذلك بدءًا من العام التالي وهذا ربما يغضب الحارس.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل اللاعب سيكون قريباً اذا تمسك كل طرف بموقفه من التفاوض ليكون حينها ترشتيجن أقرب لمغادرة ملعب الكامب نو في ظل العروض العديدة التي قدمت له والتي أبرزها عرض من النادي "البفاري" بايرميونخ.

من ناحية أخرى، قال أجانزو رئيس رابطة اللاعبين الإسبان بأنه سيتواصل مع الأندية الأسبوع المقبل، ليقدم لهم اقتراح رابطة أندية الليغا بشأن آلية خفض الرواتب.

وكان برشلونة قد خفض ما نسبته 70 % من رواتب اللاعبين، وأشار اغانزو: اذا جد جديد في هذا الشأن من قبل رابطة اللاعبين فأن برشلونة سيكون مضطراً لخصم النسبة المحددة، وهذا قد يزيد من مشاكل برشلونة المالية .

وتبدو هناك 3 مقترحات بشأن استمراية او ايقاف موسم الليغا اولاها خصم 20% من الراتب في حال إلغاء الموسم، ثم خصم 7.5% من الراتب في حال استكمال الموسم وراء ابواب مغلقة،والحل الثالث هو خصم 3% من الراتب في حال استكمال الموسم مع جماهير.