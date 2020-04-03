الثلاثة أندية الهولندية الكبار يطالبون بإلغاء الدوري

المصدر: دبي- البيان الرياضي

طالبت الأندية الهولندية الثلاثة الكبار، أياكس وبي إس في إيندهوفن وأز الكمار، اتحاد بلادهم، بإلغاء الدوري وفق ترتيب الدوري الحالي، أسوة بالدوري البلجيكي، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

ويحاول اتحاد الكرة الهولندي، إتمام البطولة قبل الأول من يونيو المقبل، وهو الوعد الذي يتم فيه حظر جميع الأحداث في هولندا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي للكرة، أكد على ضرورة إكمال كافة المسابقات.

ويهدد الاتحاد الأوروبي، الدول التي لا تنهي مسابقاتها، بتجميد نشاطها لدى الاتحاد، وفقدان حقوق مالية تحصل عليها من البث التليفزيوني للمباريات.

وقال روبرت اينهورن مدير الرياضة في نادي الكمار: "نعتقد أن الوضع الحالي سيء للغاية، لدرجة أن لعب باقي المباريات في ملعب فارغ، هو الشيء الأقل أهمية، ولا يزال هناك الكثير من الشكوك حول كيفية تطور الفيروس".

ويتصدر أياكس ترتيب الدوري الهولندي حالياً، بفارق الأهداف عن الكمار، ولكل منهما 56 نقطة، ويليهما فينورد بالمركز الثالث برصيد 50 نقطة، وتتبقى 9 جولات على نهاية الدوري الهولندي.