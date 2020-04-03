ثلاثة روبوتات رياضية تشكل تعويذة الالعاب الاسيوية بهانغزهو

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقررة في هانغزهو بالصين عام 2022 عن تعويذة الألعاب وهي على شكل ثلاثة روبوتات رياضية تمثل مواقع التراث العالمي لليونسكو في هانغزهو شرق الصين.

وتم الكشف عن التعويذة اليوم الجمعة في حفل على الانترنت بسبب اجراءات الحماية من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعريف الروبوتات الثلاثة بإسم "ثلاثة توائم ذكية" تعكس براعة الانترنت في مدينة هانغزهو ومقاطعة زهيجيانغ.

وهي المرة الأولى التي يجري فيها احتفال للكشف عن تعويذة لالعاب رياضية عبر الطرق التكنولوجية.

الروبوت الأول سمي بإسم كونغ كونغ، ويرمز إلى الاطلال الاثرية لمدينة ليانغ زهو، ويستمد أسمه من قلادة الجاد، وقد تم اكتشافها في أطلال يعود تاريخها إلى 5 الاف عام، ويتخذ اللون الأصفر، وهو لون الأرض والحصاد الوفير.

الروبوت الثاني بإسم ليان ليان، ويمثل البحيرة الغربية. يدل الاسم على بحيرة مليئة بأوراق اللوتس المورقة. اللون الاخضر لهذا الروبوت يرمز إلى الحياة والطبيعة.

التعويذة الثالثة أو الروبوت الثالث حمل إسم تشن تشن، ويرمز إلى قناة بكين-هانغزهو الكبرى، وأخذت هذا الاسم من جسر غونغ تشن، المعلم التاريخي في من القناة في منطقة هانغزهو. ويمثل اللون الازرق لهذا الروبوت العلم والتكنولوجيا.

وقال رجا راندير سينغ، رئيس لجنة التنسيق التابعة للمجلس الاولمبي الاسيوي، مهنئا اللجنة المنظمة بهذا الاعلان: إن التعويذات تنضم بفخر إلى شعار ورمز دورة الالعاب الاسيوية في هانغزهو، لتكمل العرض الكامل للسحر الفريد لهذه الالعاب في غوانغزهو. التعويذات ستنال الاعجاب من الجميع بالتأكيد، وخاصة من الشباب في آسيا، وكانت اللجنة المنظمة أطلقت الاسبوع الماضي شعار الدورة أيضا.

وتابع: إن التعويذات تنقل ذكاء العالم الحديث وطاقة المستقبل، وهما باتا علامتين بارزتين في تاريخ الالعاب الاسيوية. التعويذات تنبض بالحياة وغنية بمضمونها، وتدمج الثقافة الصينية وخصائص مدينة هانغزهو وروح الالعاب الاسيوية والقارة الاسيوية.

وبدأ نائبا رئيس اللجنة المنظمة للالعاب، زهو جيانغيونغ وتشن يويشونغ، "الحفل الالكتروني" الذي تم عبر الانترنت من خلال حوار هاتفي بعيد المدى بين هانغزهو وبكين مع تفاعل من ناشرين بارزين على الانترنت. إن حفل إطلاق التعويذة ترافق مع رقصة ملونة وحيوية وعروض ثقافية.

وتلقت اللجنة المنظمة للالعاب الاسيوية في هانغزهو 4633 نموذجا لتصميم التعويذة، وكان اقتراح الروبوت من تصميم زهانغ ون ويانغ هونغيي، المحاضرين في اكاديمة الصين للفنون.

وتقام دورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة التي يشرف عليها المجلس الاولمبي الاسيوي في هانغزهو من 10 إلى 25 سبتمبر 2022، وستكون الالعاب الاسيوية الثالثة التي تستضيفها الصين بعد نسخة بكين 1990 وغوانغزهو 2010، وسيشارك فيها رياضيو 45 لجنة أولمبية آسيوية يتنافسون في 42 رياضة.