الاتحاد الآسيوي يشيد بمبادرة تحدي المهارات الإماراتية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن دور الاتحادات الوطنية في مواجهة انتشار فيروس كورونا بالقارة، مشيداً بمبادرة تحدي مهارات كرة القدم، والذي أعلنت عنها رابطة دوري المحترفين الإماراتية، ويستمر لمدة 10 أيام، ويتم من خلاله التبرع بالأموال من أجل مشروع (وطن الإنسانية) في الإمارات.

وعرض أيضاً، إطلاق اتحاد بنغلادش لكرة القدم، برنامج لإطعام الفقراء، حيث يتم توزيع وجبات الطعام في مقر الاتحاد حتى نهاية حظر التجول في البلاد، وقال قاضي صلاح الدين رئيس اتحاد بنغلادش لكرة القدم: "نحن نحاول مساعدة الفقراء، وكل شيء مغلق الآن، بما في ذلك مشاريع البناء والنقل، ولهذا قمنا بتأمين وجبات الطعام في هذه القطاعات".

وأضاف: "هذه أوقات صعبة للفقراء في البلاد، ونحن نحاول أن نقوم بدورنا من أجل مساعدتهم بقدر الإمكان، وأتمنى أن يتكاتف الجميع في هذه الأوقات الصعبة، ويقوموا بمبادرات من أجل مساعدة الفقراء وكبار السن".

وأشار إلى تعاون اتحاد ميانمار لكرة القدم، مع وزارة الصحة، من أجل توفير الإقامة للعائدين إلى البلاد ويحتاجون للحجر الصحي، وذلك للإقامة لمدة 14 يوم في فترة الحجر الصحي، حيث سيتم استخدام مقر التدريب وأكاديمية كرة القدم وفندق إقامة المنتخب من أجل هذه الغاية.

كما تبرع زاو زاو رئيس اتحاد ميانمار لكرة القدم، عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمبلغ 72 ألف دولار، من خلال مؤسسة اياياوادي التي يترأسها، من أجل مساعدة مستشفى وايبارغي ومستشفى يانكين للأطفال، وذلك عبر معدات طبية وأدوية، إلى جانب 370 ألف دولار، كتمويل تأمين طبي للعاملين في القطاع الصحي.

وقال زاو: "في مواجهة هذه الأزمة، يجب أن نتكاتف ونساعد الحكومات والعاملين في المجال الصحي، ونحن هنا نقوم بالمساهمة في مواجهة هذه الظروف الصعبة، لأن العاملين في المقدمة يقومون بدور كبير لمكافحة انتشار الفيروس، ونحن نحيي جهودهم".

وتابع: "لا يمكن أن نقف ونكتفي بالمشاهدة، يجب أن نقف معاً، ونحاول إيجاد طرق لمساعدة حكوماتنا، وهذه معركة يجب على الجميع المشاركة فيها، هذا وقت التوحد، وآمل أن نشهد الآن أكثر من أي وقت مضى أن كرة القدم تهتم.

وألمح الاتحاد الآسيوي كذلك إلى إعلان الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، عن تخصيص مقر المركز الوطني للتدريب، من أجل استضافة مرضى فيروس كورونا، في حين أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عن التشارك مع الهلال الأحمر الأسترالي، لمساعدة المتأثرين بانتشار الفيروس.

وأشار إلى تبرع اتحاد بوتان لكرة القدم بمبلغ 66 ألف دولار، لمساعدة مؤسسة كيدو الملكية، وعرض اتحاد نيبال لكرة القدم على الحكومة استعمال مقره من أجل استضافة المرضى أو كمقر للحجر الصحي.