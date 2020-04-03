تشيلسي يقترب من حسم صفقة كوتينيو

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية اقتراب نادي تشيلسي من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، بعد أن تواصل ممثلي تشيلسي مؤخرًا مع كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، من أجل بحث حسم الصفقة.

ويلعب كوتينيو على سبيل الإعارة مع بايرن حتى الصيف المقبل نظير 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو، إلا أن البافاري لا ينوي الاحتفاظ بالنجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة الجيدة بين جورابشيان ومسؤولي البلوز ستدعم عملية انتقال كوتينيو إلى "ستامفورد بريدج"، رغم وجود أندية أخرى من البريميرليج ترغب في ضم اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن القيمة المنتظرة للصفقة ستتراوح بين 60 و80 مليون يورو فقط.