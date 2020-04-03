خلافا لليويفا.. الكونميبول واثق من استئناف مسابقاته

المصدر: وكالات

ابدى اتحاد أمريكا الجنوبية ثقته من استكمال مسابقاته هذا العام، وقال أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إن كأسي كوبا ليبرتادوريس وكوباسودامريكانا لن تلغيا هذا العام وأبدى تفاؤله باستئناف البطولتين حتى لو أقيمت المباريات بدون جماهير.

فيما اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق ، حزمة قرارات مهمة بشأن مستقبل بطولاته، وتأجيل أغلبها للعام المقبل، مع تعليق استئناف البطولات الحالية

وتوقفت كوبا ليبرتادوريس وكوباسود أمريكانا الشهر الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية.

وأبلغ دومينجيز رويترز: "يمكن استئناف ليبرتادوريس عند عودة البطولات المحلية لكن القدرة على السفر مهمة أيضا بالنظر إلى أن أغلب الدول أغلقت حدودها".

وما زال هناك 76 فريقا في البطولتين اللتين من المفترض انتهاؤهما في نوفمبر.

وأجاب المسؤول الباراغواياني عند سؤاله عن موعد عودة منافسات كرة القدم، وكيف ستكون الأمور بعد ذلك، قائلا: "أجد صعوبة في تقديم أي تحليل لأن في الوقت الحالي ما زلنا نشعر بصدمة".

وتابع: "أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها لكنها بحاجة إلى وقت، بالتأكيد أريد رؤية ملاعب ممتلئة لكن لو كان الحل هو عودة اللعب بدون جماهير عندها سنلعب بهذا الشكل".