"ألتراس" ألمان .. من التشجيع إلى دعم كبار السن في مواجهة كورونا

المصدر: أ ف ب

انتقل اهتمام المشجعين الألمان ("ألتراس") نحو الاعتناء بكبار السن والأشخاص المحتاجين في هذه الأزمة الصحية الناجمة عن خصم جديد مكروه من الجميع أطلق عليه أحد الأندية اسم "إف سي كورونا كوفيد-19.

وأفاد كليمنس كنويدلر، من مجموعة المشجعين "شوابنستورم"، لوكالة فرانس برس أن "الكثير من الناس على استعداد لوضع كبريائهم جانباً والتعاضد من أجل مساعدة المجتمع".

وبعد أن دأب على قيادة الآلاف من مشجعي شتوتغارت من أجل مؤازرة فريق كرة القدم الذي غادر الموسم الماضي الدرجة الأولى للمرة الثانية فقط منذ عام 1977، أصبح كنويدلر مسؤولا الآن عن إدارة عمل قرابة 80 متطوعا من أجل شراء البقالة والأدوية لأولئك غير القادرين على مغادرة منازلهم.

وقام مشجعون لأندية كبرى مثل بوروسيا دورتموند وشالكه بخدمات توصيل تطوعية مماثلة للتي حصلت في شتوتغارت، في حين دعا مشجعو بايرن ميونيخ الى التبرع لبنوك الطعام.

وتعاضد مشجعون آخرون لإنقاذ فرقهم من الدمار المالي الوشيك، حيث تكافح الأندية في ظل الخسائر الناجمة عن توقف عائدات المباريات والنقل التلفزيوني.

ففي دوري الدرجة الثالثة، حثت مجموعة الـ "ألتراس" لنادي هانزا روستوك المشجعين على شراء البضائع الرسمية في محاولة لتعزيز المردود المالي للنادي.