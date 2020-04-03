راشفورد يُطعم الأطفال المتضررين

المصدر: مانشستر - رويترز

جمع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أكثر من 100 ألف جنيه استرليني (124 ألف دولار)، لإطعام الأطفال الذين حرموا من الوجبات المدرسية المجانية اليومية، بعد إغلاق المدارس بسبب فيروس «كورونا». وأطلق راشفورد، حملة للتبرع، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية التي توزع الطعام على المدارس ومراكز التجمعات، ووضع هدفاً مبدئياً لحملته، تجميع مئة ألف استرليني، وقد تجاوز هذا المبلغ بسرعة، في استجابة إيجابية لندائه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.