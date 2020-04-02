هندرسون: خسارة ليفربول لأبطال أوروبا 2018 أسوأ لحظات حياتي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تحدث جوردان هندرسون، قائد ليفربول، عن وضعية فريقه الحالي، وهو على بعد 6 نقاط فقط من التتويج بدرع الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 سنة، وفي الوقت نفسه، عن فترة البقاء في المنزل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال هندرسون لقناة "سكاي سبورت": "حصلنا على برامج تدريب خاصة بنا للقيام بها، مثلما هو الحال خلال موسم العطلات، عندما تكون في عطلة تقوم بأشياء خاصة للحفاظ على لياقتك البدنية، ولدينا محادثات جماعية كلاعبين وجهاز فني، ومقاطع فيديو تطرح تحديات مختلفة علينا القيام بها خلال بقائنا في المنزل، إلى جانب القليل من المزاح، والأمور على ما يرام حتى الآن".

وعن أكثر لحظاته حزناً، قال هندرسون: "أعتقد أن خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد كان أسوأ شعور في مسيرتي في كرة القدم، وللكثيرين من زملائي، ولكن بعدما لعبنا الموسم التالي بشكل جيد، شعرت بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأعطانا هذا القدر الإضافي من الدافع المعنوي، لنحقق لقب دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "كما كانت خسارة الدوري الموسم الماضي في اليوم الأخير من المسابقة، لحظة مؤلمة وصعبة بالنسبة للفريق، ولكن بعد ذلك بأسابيع قليلة، كانت أفضل لحظة في مسيرتنا حتى الآن، وكان التحول السريع من حيث العواطف الموسم الماضي من مايو إلى بداية يونيو، وكان الأمر كبيراً بالنسبة لنا كفريق للحصول على الكأس الأولى، ومنذ ذلك الحين، استمرت الثقة في النمو".

وبدأ ليفربول الموسم الحالي، بالهزيمة بركلات الترجيح من مانشستر سيتي في درع المجتمع، لكنه نجح بالفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، وكانت الرسالة تحت المدرب كلوب واضحة في أغسطس الماضي، بحرص النادي على الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات خلال الأشهر التسعة التالية.

وتحدث هندرسون عن هذا الأمر، قائلاً: "كان الأمر مهماً للغاية بالنسبة لنا كفريق أن نفوز بكأس السوبر الأوروبي، لأننا بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، كنا عازمين على الاستمرار في الفوز بالبطولات، والتتويج أمر عندما تتذوقه، فأنت تريده أكثر فأكثر، وهذا ما أدى إلى الفوز ببطولة العالم للأندية، والأداء الجيد في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى التوقف، ولم نرغب فقط في أن نكون فائزين بدوري أبطال أوروبا، لذا حصلنا على جائزتين أخريين بعد ذلك بوقت قصير، وكان ذلك مهماً جداً لنا كفريق".

وعن مشوار ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قال هندرسون: "كانت تلك العقلية والمرونة في اللاعبين هذا الموسم هائلة، وأشعر أن هذا شيء حاول المدير الفني غرسه في الفريق عندما وصل لأول مرة لقيادة ليفربول، وأتذكر أنه تحدث عن عدم التوقف مطلقاً عن تغيير عقليتك داخل اللعبة، وقال أيضاً إنه بغض النظر عن النتيجة، عليك الاستمرار حتى النهاية، لأنك لا تعرف أبداً ما يمكن أن يحدث في كرة القدم".

وعن الوضع الحالي، وتوقف الكرة الإنجليزية، قال هندرسون: "من المهم أن يلتزم الجميع ويستمعوا إلى السلطات والحكومة حتى نتمكن من تجاوز هذه الفترة عاجلاً وليس آجلاً، وآمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب، ولكن علينا فقط أن نبقى إيجابيين، وأن ندعم رابطة الدوري الإنجليزي، ونأمل أن نتمكن من العودة إلى الحالة الطبيعية قريباً".