ماتويدي يمدد حجره الصحي أسبوعين إضافيين

وقال لاعب سانت اتيان وباريس سان جرمان السابق الذي خاض مع يوفنتوس 23 مباراة هذا الموسم، بعد ايام من اصابته "أحمل الفيروس دون عوارض، مدركا بامتياز أن اكون لاعب كرة قدم محترف يستفيد من مراقبة طبية منتظمة وممتازة. لو لم يكن كذلك لما عرفت باصابتي. انا متفائل، قوي، المعنويات جيدة وعائلتي أيضا".

ويحتفل ماتويدي، بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده، الاسبوع المقبل بميلاده الثالث والثلاثين، وقد مدد مؤخرا عقده مع يوفنتوس حتى ونيو 2021.



وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من أبريل ثم مددته الى الثالث عشر منه، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية. وحتى الخميس، أعلنت إيطاليا تسجيل أكثر من 13 ألف حالة وفاة و110 آلاف اصابة.

