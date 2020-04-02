تقارير صحفية تؤكد إنهاء الدوري البلجيكي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين إيقاف منافسات الدوري تماما بسبب تفشي فيروس كورونا، وإلغاء ما تبقى من مباريات، ومن المفترض أن توافق الجمعية العمومية على ذلك القرار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة HLN البلجيكية.

وقال التقرير إن الشكل النهائي الحالي لجدول الدوري وترتيب الفريق سيكون نهائياً، ما يعني تتويج فريق كلوب بروج بطلا للدوري .

وتدرس حاليا لجنة أخرى في اتحاد الكرة البلجيكي طريقة إنهاء بطولة الكأس وإذا ما كان يجب لعب مباراة النهائي أم لا. وأهمية المباراة تكمن في أنها تؤهل للمنافسات الأوروبية، وكذلك المباراة الإقصائية التي تحسم الصعود والهبوط بين الدرجات.