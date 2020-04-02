رئيس بريشيا يهدد بالانسحاب في حال اسئناف الدوري الإيطالي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

هدد ماسيمو سيلينو مالك نادي بريشيا بالانسحاب من الدوري الإيطالي وعدم استكمال المباريات في حال اتخذ قرار باستئناف النشاط الكروي في إيطاليا التي تضررت بشدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معتبراً أن استئناف الموسم سيكون ضرباً من الجنون كونه لم يعد منطقياً في ظل ما يمر به العالم.

وقال سيلينو في تصريحات لصحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية:" بالنسبة لي التفكير في عودة كرة القدم هو جنون خالص، لم يعد الأمر منطقياً".

وأضاف:" إذا حدث ذلك فإنهم قد يجبرونني على اتخاذ قرار بالانسحاب وعدم خوض الفريق لمباريات الدوري احتراماً لمواطني بريشيا وأحبائهم الذين فقدوهم بسبب كورونا".

ويعد سيلينو المالك السابق لنادي ليدز الإنجليزي من أشد المؤيدين لإلغاء الموسم الكروي في إيطاليا، إذ يرى من الصعوبة استكمال الموسم حتى بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإمكانية استئناف المسابقات في يونيو.

وأوضح:" الموسم ينتهي في يونيو وهناك ميزانيات الأندية المفترض عرضها وعقود اللاعبين التي تنتهي، هناك أناس متغطرسون وغير مسؤولين ويفكرون فقط في مصالحهم الاقتصادية، يجب أن يدركوا الوضع الحالي، هنا في بريشيا لدينا الشاحنات التي تنقل الموتى، فنحن في وسط جائحة".