فيدال متأزم بسبب كورونا

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

يعيش التشيلي أرتورو فيدال، نجم فريق برشلونة الاسباني، حالة من التأزم بسبب تفشى فيروس كورونا"كوفيد-19" والذي أدى لتوقف النشاط الكروي في معظم بلدان العالم.

ونقلت صحيفة ماركا الاسبانية تصريحاً لنجم وسط البارسا يؤكد فيه حالة تأزمه مما افضت إليه الأمور حيث وصف كورونا بالكابوس وقال إنه مصدر قلق دائم، إذ يتوجب عليك البقاء في المنزل ورؤية الناس وهم يموتون في جميع انحاء العالم.

وأضاف: من الصعب أن أكون متواجداً في اسبانيا وأشاهد خوف الناس في تشيلي، ولا أحد يعرف متى يتوقف هذا الأمر.

وذكر اللاعب أنه يتدرب مرتين في اليوم، ويشاهد الأفلام ويجلس مع الأطفال بالمنزل، دون أن يتمكن من الذهاب إلى النادي ومقابلة الزملاء وهو أمر محزن جداً.