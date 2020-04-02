اندية البريميرليج مهددة بالإفلاس والحل في عقود البث

المصدر: متابعة – محمد فضل

سيضع إلغاء الدوري الانجليزي حال تم ذلك الأندية على حافة الافلاس اذا أقدم الاتحاد الانجليزي والرابطة على اتخاذ القرار الصعب والذي بموجبه سيتم ايقاف مسابقة هذا الموسم 2019-2020 بشكل كامل وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وحسب تقارير صحف انجليزية فأن أندية البريميرليغ ستضطر لدفع 750 مليون جنيه لشركات البث إذا لم يستطيعوا إنهاء هذا الموسم في موعده ولذلك فأن قيادات هذه الاندية تضغط من كل اتجاه لاستئناف المسابقة والتي تحظى بمشاهدة عالمية دون غيرها من الدوريات الاوروبية خصوصاً وان الاندية لا تتحمل هذه الخسائر المادية الباهظة التي احدثها مرض كورونا.

وسيكون الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الحالية يتعلق بالعقود التلفزيونية والتي ربما تجعل القائمين على أمر البريميرليج يرغبون باستكمال هذا الموسم بأي ثمن في ظل تواتر الأخبار بشأن إلغاء الموسم، وفي منحى آخر ذكرت صحيفة "الديلي ميل " أن قرار توتنهام بتخفيض رواتب 550 من عامليه، غير اللاعبين، بنسبة 20 بالمئة بسبب آثار فيروس كورونا ربما يتسبب في مزيد من الضغوط على لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل تخفيض أجورهم أو تأجيلها ، ويجري اتحاد اللاعبين المحترفين محادثات مع رابطة الدوري الممتاز بشأن أفضل طريقة للتعامل مع الإيقاف الحالي للمباريات، لكن تحركات بعض الأندية من أجل استغلال خطة الحكومة لمنح إجازات من دون راتب أثارت انتقادات حادة.