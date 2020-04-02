كورونا يعصف ببرنامج فحص المنشطات لأم الألعاب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى بان برنامجها المتعلق باجراء فحوص للكشف عن المنشطات "تأثر بشدة" بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنها اشارت الى مواصلة عملها.

وقالت في بيان "تجري وحدة النزاهة فحوصا للكشف عن المنشطات في اكثر من 100 دولة حول العالم، في الوضع الحالي وبسبب الوباء، تفرض الكثير من الدول اجراءات التباعد الاجتماعي التي تتغير بسرعة من مكان الى اخر".

واضافت: "نتيجة لذلك، من الواضح ان برنامج مكافحة المنشطات تأثر بشدة على المدى القصير، لكننا نواصل القيام بمهماتنا التي تحظى بالاولوية في الأماكن الممكنة" القيام بذلك.

وأشارت وحدة النزاهة الى انه يتعين على الرياضيين المستهدفين للخضوع للفحوص المخبرية (نحو 500 رياضي) احترام واجباتهم من ناحية تحديد أماكنهم في الوقت الذي يحوم فيه الشك في بداية الموسم الدولي ومعظم الرياضيين يمارسون الحجر الصحي حول العالم، وتم إلغاء العديد من اللقاءات الدولية والسباقات في رياضة أم الألعاب لشهري ابريل ومايو.